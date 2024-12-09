ГАИ пресекла ночные гонки у "Газпром Арены"

Сотрудники Госавтоинспекции проверили ночных гонщиков, планировавших гонки у "Газпром Арены" в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 9 декабря.

Проверено более 50 машин, составлено свыше 20 протоколов. Семеро водителей заподозрены в пьяном вождении и направлены на медосвидетельствование. Отказавшихся от теста ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Также семь машин подозреваются в подделке номеров. В случае подтверждения им грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) и до двух лет тюрьмы. Автомобили забрали на спецстоянку.

Кроме того, проверено более 10 автомобилей на "громкий выхлоп". Нарушителям грозит снятие с регистрации, если не устранят нарушения.

В октябре на Крестовском острове точно так же сорвали гонки. Тогда к административной ответственности привлекли 42 человека.

фото пресс-службы ГАИ