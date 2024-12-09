В Петербурге обработали дороги почти 6 тысячами тонн соли

Для предотвращения гололеда дорожные службы Петербурга уже использовали почти 6 тысяч тонн соли и 1,5 тысячи кубометров соляных растворов. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Дорожки в парках и скверах обрабатывают песком или пескосоляной смесью. За последнюю неделю для этих целей потребовалось около 4 тысяч тонн материалов.

В комитете подчеркнули, что соль остается наиболее эффективным и экологичным средством для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

В настоящий момент на улицах города работают более 600 единиц коммунальной техники, а также свыше 1 100 специалистов, занимающихся ручной уборкой. Подобные превентивные меры, по мнению экспертов, позволяют минимизировать риски при внезапных перепадах температуры и обеспечивать комфортное передвижение по городу.

Кроме того, в комитете по благоустройству уточнили, что цветники и деревья тоже готовят к морозам: утепляют торфом, оборачивают стволы мешковиной, надевают чехлы.

Напомним, районные жилищные агентства Петербурга укомплектованы дворниками и механизаторами на 90%. Глава жилищного комитета Денис Удод считает этот показатель приемлемым, однако власти планируют увеличить штат сотрудников для улучшения содержания дворов.

фото: ЗАКС.Ру