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Новости 14:16

Укомплектованность дворниками в Петербурге составляет 90%

фото ЗакС политика Укомплектованность дворниками в Петербурге составляет 90%

Районные жилищные агентства Петербурга, отвечающие за содержание дворов, укомплектованы дворниками и механизаторами на 90%, об этом 6 декабря сообщил глава жилищного комитета города Денис Удод в интервью "Петербургскому дневнику".

По его словам, такая укомплектованность считается приемлемой, однако власти планируют увеличить количество сотрудников. Чиновник отметил, что в 2024 году произошел отток кадров. Он добавил, что такая тенденция связана с возвращением части работников в родные страны.

Для решения проблемы жилищный комитет предлагает поэтапное увеличение числа работников. В 2025 году планируется привлечь тысячу человек, а к 1 июля – еще столько же. 

Напомним, что председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщал, что в городе дефицит дворников и механизаторов, а губернатор города Александр Беглов жаловался на то, что студенты не хотят работать дворниками.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Удод Денис Геннадьевич




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