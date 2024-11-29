Беглов посетовал на нежелание студентов работать дворниками

Современные студенты не желают устаиваться на подработку дворниками и почтальонами, заявил губернатор Александр Беглов 29 ноября в выступлении на Всероссийском форуме капремонта и эксплуатации жилищного фонда. По его предположению, это свидетельствует об улучшении условий жизни за прошедшие годы.

В своей речи градоначальник отметил присутствие среди публики пожилых людей и ударился в воспоминания о прошлом. В частности, он отметил, что в пору молодости им доводилось работать дворниками и почтальонами, и это не вызывало затруднений.

"Нужно было просто зарабатывать деньги. Сегодня что-то я студентов не вижу ни в дворниках, ни в почтальонах. Это уже другое время пришло — значит, хорошо живем, студенты", — приводит слова Беглова "Фонтанка".

Ранее о возможности привлечения студентов к уборке снега в зимний период говорил спикер Заксобрания Александр Бельский. Позже он заявил, что спрос на подобную деятельность среди учащихся якобы превысил предложение.

В свою очередь, депутат ЗакСа Алексей Цивилев выступил в начале ноября с идеей поощрять студентов за участие в зимней уборке правом на бесплатные походы в баню, а также билетами в филармонию, Мариинский театр и на хоккейные и футбольные матчи.

Фото: ЗАКС.Ру