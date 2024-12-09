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Новости 15:05

Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

фото ЗакС политика Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что беременные женщины должны посещать музей, чтобы способствовать хорошим родам и развитию будущих детей. В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что приобщение к искусству необходимо начинать еще до рождения. По его словам, посещение Эрмитажа во время беременности способствует легким родам и положительно сказывается на ребенке.

Пиотровский также отметил растущий интерес к музею со стороны детей. Он добавил, что некоторые взрослые считают, что маленьким детям в музее не место, поскольку они отвлекаются и бегают, но сам он считает это поводом для радости.

В минувшие выходные в честь 260-летия Эрмитажа музей сделал вход бесплатным, что вызвало большой ажиотаж. На входе выстраивались длинные очереди, среди посетителей было много детей и взрослых.

Сегодня Михаил Пиотровский отмечает юбилей, 80 лет. С праздником его поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

фото с сайта Смольного


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