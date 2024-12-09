Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что беременные женщины должны посещать музей, чтобы способствовать хорошим родам и развитию будущих детей. В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что приобщение к искусству необходимо начинать еще до рождения. По его словам, посещение Эрмитажа во время беременности способствует легким родам и положительно сказывается на ребенке.

Пиотровский также отметил растущий интерес к музею со стороны детей. Он добавил, что некоторые взрослые считают, что маленьким детям в музее не место, поскольку они отвлекаются и бегают, но сам он считает это поводом для радости.

В минувшие выходные в честь 260-летия Эрмитажа музей сделал вход бесплатным, что вызвало большой ажиотаж. На входе выстраивались длинные очереди, среди посетителей было много детей и взрослых.

Сегодня Михаил Пиотровский отмечает юбилей, 80 лет. С праздником его поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

фото с сайта Смольного