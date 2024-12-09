В центре Петербурга пьяный посетитель угрожал персоналу супермаркета пистолетом

На улице Восстания в Петербурге пьяный посетитель супермаркета угрожал кассиру пистолетом. Инцидент произошел утром 8 декабря около 10 часов, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны.

По данным правоохранителей, нетрезвый мужчина начал агрессивно высказываться в адрес персонала. Когда словесные угрозы не возымели эффекта, он достал из кармана пневматический пистолет и попытался запугать кассира.

О происходящем сообщил очевидец, который заметил неподалеку патруль Росгвардии. Наряд оперативно прибыл на место и задержал мужчину на улице. Им оказался 21-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Как выяснилось, дебошир успел покинуть магазин после стычки с сотрудниками.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, сегодня на Крестовском острове полицейские Петербурга остановили нелегальные гонки. Проверено более 50 машин, составлено свыше 20 протоколов.

фото: ЗАКС.Ру