Ленобласть вошла в топ-10 регионов России по зарплатам

В Ленинградской области работодатели предлагают соискателям среднюю зарплату в размере 84,7 тыс. рублей за полный рабочий день, сообщает сервис "Авито Работа" по итогам января-ноября 2024 года, передает "Деловой Петербург". Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В настоящее время регион занимает 7-е место в России по этому показателю.

Лидерами рейтинга являются Ямало-Ненецкий автономный округ (95 тыс. рублей), Подмосковье (92,5 тыс.), Якутия (90,3 тыс.), Камчатка (88,3 тыс.), Сахалин (87,8 тыс.) и Ингушетия (85,7 тыс.). Петербург и Москва не попали даже в топ-17.

Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы", отметил, что для борьбы с нехваткой кадров работодатели расширяют географию найма, предлагая высокие зарплаты и дополнительные бонусы. Также 30% опрошенных работников готовы переехать в другой регион ради более высокой оплаты труда.

По данным hh.ru, в Петербурге к концу года наблюдается рост спроса на IT-специалистов, а в целом на трудоустройство в декабре спрос увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом.

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