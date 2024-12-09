В Петербурге под Новый год работу чаще всего ищут IT-специалисты

Жители Петербурга активно используют конец года для поиска работы, показало исследование аналитиков hh.ru. В декабре количество новых резюме в городе превысило 548 тысяч — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным платформы, многие соискатели решили не ждать праздников и максимально эффективно использовать последние недели 2024 года.

Лидерами по числу новых резюме стали IT-специалисты — они разместили более 90 тысяч заявок, что составляет 17% от общего числа. Второе место заняли работники сферы продаж (86 тысяч резюме), а третье — представители категории "Обслуживание" (70 тысяч).

Эксперты отмечают, что перед Новым годом на рынке труда традиционно наблюдается всплеск активности, но столь значительный рост числа соискателей в Петербурге стал рекордным за последние годы.

Ранее сообщалось, что спрос на курьеров поднялся на 64%. За месяц работодатели разместили почти три тысячи новых предложений для доставщиков, что составляет 3% всех вакансий на платформе.

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