В ЗакСе готовят штрафы за неоплату проезда по ШМСД

Парламентская комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 9 декабря обсудила проект закона о введении штрафов за неоплаченный проезд по Широтной магистрали скоростного движения, сообщил председатель комиссии Алексей Цивилев в своем Telegram-канале. Автомобилистам могут грозить штрафы до 3 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, размер штрафа будет зависеть от типа транспорта. Так, для физических лиц на легковом автомобиле штраф составит 3 тысяч рублей, а для юридических - 10 тысяч рублей. Если правила оплаты проезда нарушит водитель грузового транспорта или автобуса, то размер штрафа будет достигать 5 и 15 тысяч соответственно. Норму хотят зафиксировать в городском законе об административных правонарушениях. Отметим, пока участок упомянутой магистрали не введен в эксплуатацию. Необходимость введения штрафов депутаты объясняют "безбарьерностью" трассы, из-за которой может появиться ложное ощущение освобождения от оплаты.

"Актуальным вопрос о штрафах станет при запуске в конце декабря первого участка Широтной магистрали скоростного движения — Витебской развязки, где будет реализована система безбарьерного проезда. В Петербурге уже есть платная трасса — ЗСД, но штрафы здесь не актуальны, поскольку она оснащена шлагбаумами", - написал Цивилев.

Отметим, первые автомобили, исходя из обещаний Смольно, смогут проехать по участкам будущей ШМСД в конце декабря. Окончание строительства пока намечено на 2031 год. Общая протяженность магистрали - 32 км. Она должна решить вопрос транспортной доступности в с восточными районами города.

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга