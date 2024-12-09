В районах Ленобласти назначат ответственных за поддержку участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районных администрациях по всему региону появятся заместители глав районов, которые будут отвечать за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. О кадровом решении Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале 9 декабря.

Глава Ленобласти подчеркнул, что трудоустраивать на эти должности будут героев СВО. Дрозденко уверен, что они найдут общий язык с родственниками участников спецоперации.

"Сегодня встретился с современными героями. Говорят о пережитом скупо, а о будущем, о воспитании молодежи — активно, с предложениями, с огнем в глазах. Работы много, но работы бояться не надо. Только вперед", - написал Дрозденко.

Как отмечают в правительстве Ленинградской области, заявление губернатора было сделано после церемонии награждения участников СВО благодарственными письмами.

Ранее губернатор Дрозденко распорядился не тратить бюджетные средства на проведение салютов в новогодние праздники. Деньги перераспределят на детские утренники, елки и обеспечение коммунальных служб.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Александра Дрозденко