В Петербурге провели масштабные учения в тоннеле КЗС с участием вертолетов

В тоннеле комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга прошли учения экстренных служб, в которых задействовали вертолеты, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По легенде, в тоннеле произошло массовое ДТП: столкнулись нескольких автомобилей, микроавтобус, пассажирский автобус и бензовоз. Ситуация осложнялась возгоранием микроавтобуса и риском взрыва топлива. Дополнительной задачей стало спасение людей, зажатых в легковом автомобиле под грузовым контейнером.

В учениях приняли участие 139 человек и 26 единиц техники, включая пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГАИ, медиков, вертолеты МЧС и санитарной авиации. На месте ЧП развернули пункт медицинской помощи, где пострадавшим оказывали экстренную помощь.

Спасатели отработали действия по ликвидации последствий аварии, включая тушение пожара, предотвращение утечки топлива, сбор нефтепродуктов и восстановление движения. В рамках учений также продемонстрировали возможности систем безопасности тоннеля КЗС.

Напомним, что о том, что ночью 10 декабря на дамбе будут идти учения, в КЗС предупредили 5 декабря. Кронштадтцам напоминали, что в ходе учений можно услышать сигналы тревоги.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу