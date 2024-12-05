На дамбе Петербурга 10 декабря проведут учения

На дамбе Петербурга 10 декабря пройдут масштабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в рамках которых будут активированы пожарные сигнализации и сымитировано задымление. Все действия являются частью плановых тактико-специальных учений МЧС, сообщает 5 декабря пресс-служба КЗС.

С 1 ночи до 5 утра на 124-м километре внешнего кольца КАД, у въезда в тоннель С-1 в сторону Ломоносова, спасатели, полицейские, медики и другие экстренные службы будут отрабатывать слаженность действий при ликвидации последствий крупной аварии.

Кронштадтцам и жителям близлежащих районов напоминают, что в ходе учений можно будет услышать сигналы тревоги, хлопки и задымление в зоне их проведения.

На время учений движение транспорта по внешнему кольцу КАД будет полностью перекрыто — в том числе в районе развязки с Кронштадтским шоссе.

Напомним, 1 декабря дамбу КЗС перекрывали из-за угрозы наводнений. Были организованы круглосуточные дежурства 117 оперативных бригад, однако ничего не понадобилось.

фото: ЗАКС.Ру