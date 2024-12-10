Суд в Петербурге запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна"

Колпинский районный суд Петербурга признал клип "Новая волна" Алишера Моргенштерна* и DJ Smash запрещенной к распространению информацией на территории России, об этом 10 декабря в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Такое решение было вынесено по административному иску прокуратуры в защиту интересов общества и несовершеннолетних. В клипе, опубликованном на платформе YouTube, специалисты увидели признаки неуважения к религиозным обрядам, а также сцены сексуального характера, снятые в интерьере храма.

По мнению истца, подобный контент может исказить представление несовершеннолетних о религиозных и нравственных ценностях. Уточняется, что ни сам Моргенштерн*, ни его представители в суд не явились. В процессе рассмотрения дела суд привлек экспертов, которые провели детальный анализ видео. Роскомнадзор при этом, выступавший в процессе, высказался против удовлетворения иска, сославшись на технические аспекты. Клип признан запрещенным для распространения на территории России.

Напомним, что в сентябре в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* завели уголовное дело по иноагентской статье (ч.2 ст.330.1 УК РФ). По версии следствия, Моргенштерн* опубликовал материалы без пометки об иноагентстве.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна (Morgenshtern) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру