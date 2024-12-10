СК возбудил дело против актрисы Трояновой* по статье о разжигании ненависти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой* по обвинению в разжигании ненависти, об этом 10 декабря пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актрису. Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку (п."а" ч.2 ст.282 УК РФ). Это преступление предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела стала проверка столичной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, актриса в одном из интервью сделала заявление, содержащее высказывания, которые выражают враждебное отношение к русским.

Напомним, что весной этого года актриса пыталась оспорить свой иноагентский статус, однако суд иск не удовлетворил. Троянову* внесли в список иноагентов в ноябре 2023 года.

*Минюст внес Яну Троянову в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру