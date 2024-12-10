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Новости 13:47

Песков пообещал, что обращения детей о подарках к прямой линии не оставят без внимания

фото ЗакС политика Песков пообещал, что обращения детей о подарках к прямой линии не оставят без внимания

Обращения детей на прямую линию с "заказом подарков" не останутся без внимания, несмотря на невозможность удовлетворить все просьбы, об этом 10 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"По объективным причинам невозможно удовлетворить все эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году", – сказал пресс-секретарь, однако добавил, что без внимания просьбы все равно не останутся.

Песков также напомнил, что после мероприятия Народный фронт продолжает работу в течение года, обеспечивая тщательную обработку каждого обращения.

Напомним, что большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в совмещенном формате, состоятся 19 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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