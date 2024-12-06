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Новости 13:43

Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

фото ЗакС политика Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в совмещенном формате, состоятся 19 декабря, об этом 6 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат", – сказал Песков.

В 2023 году прямая линия с президентом прошла 14 декабря 2023 года. Она была также совмещена с большой пресс-конференцией. Первый раз так провели традиционную прямую линию с президентом в 2020 году из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, что также свою прямую линию также проведет губернатор Петербурга Александр Беглов. Она состоится 12 декабря.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным


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