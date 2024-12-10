Опекунов взрослых инвалидов с детства могут освободить от транспортного налога

Петербургское Законодательное собрание рассмотрит инициативу об освобождении от уплаты транспортного налога опекунов инвалидов с детства после достижения ими совершеннолетия, сообщил 10 декабря глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Сейчас подобная мера действует для родителей и опекунов вплоть до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Как уточнил депутат, инициатива исходит от фракции "Единая Россия" в ЗакСе. По его словам, проект получил поддержку губернатора Александра Беглова. Сама льгота распространяется на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или же на машину старше 15 лет.

"По действующему законодательству родители или опекуны, воспитывающие тяжело больного ребенка, уже освобождены от уплаты транспортного налога. <...> Но как только ребенку исполняется 18 лет, он считается взрослым и льгота снимается, что считаем нелогичным и несправедливым", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что сейчас в Петербурге насчитывается 2 482 опекуна, поддерживающих совершеннолетних инвалидов с детства.

Идею поддержал спикер ЗакСа Александр Бельский. "Считаю, это справедливая инициатива. <...> Все понимают, что автомобиль для таких семей — куда больше, чем средство передвижения: это возможность вести полноценную, социально активную жизнь. Поэтому, конечно, неправильно, что до сих пор эта мера поддержки не распространялась на петербургские семей, где живут недееспособные инвалиды с детства", — высказался в Telegram-канале он.

В ноябре комиссия по социальной политике и здравоохранению предложила наделить следственные органы статусом социально значимых объектов в Петербурге. Это позволило бы людям с ограниченными возможностями ездить в СК на социальном такси.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру