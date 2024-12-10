Экс-депутата Воронежской области Беляеву* не стали исключать из списка иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск бывшего депутата Семилукского райсовета Воронежской области Нины Беляевой*, об этом 10 декабря пишет ТАСС.

На заседании отсутствовали как сама Беляева, так и ее представитель. Представитель Минюста РФ в суде заявил, что у экс-депутата были обнаружены иностранные счета. Кроме того, Беляева*, по словам представителя ведомства, цитировала иностранных агентов и нежелательные организации. Она также, как указано в материалах дела, публично оправдывала терроризм и систематически критиковала российские власти и СВО.

Суд признал доводы Минюста обоснованными и оставил исковые требования Беляевой* без удовлетворения.

Напомним, что в 2022 году воронежскую коммунистку Нину Беляеву* объявили в розыск. В отношении нее возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Нину Беляеву в список иностранных агентов; Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру