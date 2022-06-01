Воронежскую коммунистку Беляеву объявили в розыск

Депутата Семилукского сельсовета Воронежской области Нину Беляеву, фигурирующую в деле о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК), объявило в розыск МВД. Скан соответствующего объявления, имеющегося в полицейской базе данных, муниципал выложила в своем Telegram-канале. В графе "особые приметы" о ней написано: "ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ НОСИТ ОЧКИ".

О возбуждении дела против Беляевой стало известно в конце апреля, когда она уже была за пределами России. Местные СМИ сообщали, что преследование началось в связи с ее пацифистским выступлением на заседании сельсовета и такими же по содержанию публикациями в соцсетях.

Ранее молодая коммунистка была замечена в акциях солидарности с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, за что ее штрафовали.

Отметим, что накануне в России вынесли первый в истории приговор по статье о фейках про армию. Жителю Забайкальского края присудили штраф в размере одного миллиона рублей.

фото: Нина Беляева / Telegram