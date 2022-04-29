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Новости 16:57

На воронежскую коммунистку завели уголовное дело о фейках об армии

фото ЗакС политика На воронежскую коммунистку завели уголовное дело о фейках об армии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 207.3 (фейки о Вооруженных силах) против Нины Беляевой, которая является депутатом Семилукского сельсовета Воронежской области.

Основанием для возбуждения дела стало, как пишет региональное издание "Горком36", публичное выступление Беляевой на мартовском заседании совета. В материалах дела указывается также, что видеозапись своей пацифистской речи 32-летняя мундеп от КПРФ распространила в социальных сетях. На сегодняшний день Беляева находится за пределами России.

Отметим, что дела о фейках про армию ранее возбуждали в основном в отношении активистов и журналистов (Александра Скочиленко, Александр Невзоров*, Владимир Кара-Мурза**). На текущей неделе они стали распространяться и на россиян, представленных в органах власти: так, после обысков в столичном МО "Красносельский" под арест отправили депутата Алексея Горинова.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, признанных иноагентами

**Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр СМИ, признанных иноагентами

фото: Нина Беляева / Telegram


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