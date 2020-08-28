Воронежского муниципала оштрафовали за фото со стаканчиком с надписью "Фургал"

Ленинский райсуд Воронежа оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Семилукского райсовета Нину Беляеву, проводящую в городе акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поводом для санкции послужила публикация "ВКонтакте", на которой она стоит со стаканчиком в руках, на котором написала фамилия управленца.

Муниципалу инкриминировали нарушение правил проведения массовых акций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Беляева оповестила у себя в Telegram-канале, что акцию со стаканчиками приглашенные на судебное заседание полицейские сочли пикетом, а в качестве доказательств было приобщено видео Беляевой о подаче ходатайств о личном поручительстве за Фургала. Она объясняла административное преследование тем, что сама уже обращалась в суд с аналогичным ходатайством.

Напомним, бывшего краевого губернатора отправили в столичное СИЗО 9 июля, обвинив в убийствах 15-летней давности. С тех пор жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции протеста, требуя его возвращения на родину и открытого судебного процесса.