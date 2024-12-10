Петербуржец выплатит 18 тысяч рублей ущерба за поваленную липу

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту ДТП с наездом на липу, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Ведомством было установлено, что в феврале 2024 года автомобиль марки Kia наехал на дерево, которое стояло у дома на проспекте Стачек. Из-за случившегося дерево было уничтожено, сумма ущерба окружающей среде составила 18 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился с иском в суд о взыскании с водителя суммы ущерба в бюджет городо. Требования были удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения контролируется надзорным ведомством.

Напомним, что в ноябре из-за непогоды в Петербурге упало больше 60 деревьев. Тогда сотрудники комитета по благоустройству все поваленные деревья распилили и убрали с дорог.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга