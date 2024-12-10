СК проверил сеть ресторанов "Токио Сити" после массового отравления петербуржцев

В Петербурге следователи провели масштабную проверку сети ресторанов "Токио Сити" из-за уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора проверили 39 ресторанов сети. В ходе инспекций специалисты выявили нарушения санитарных норм в 22 заведениях. Все материалы направлены в контролирующие органы для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в 11 ресторанах обнаружены нарушения миграционного законодательства. В общей сложности 41 иностранный гражданин оказался на территории России с нарушениями. В отношении 39 из них составлены административные протоколы, по двум решается вопрос о выдворении. Также возбуждено три уголовных дела за использование поддельных документов.

Напомним, что после посещения ресторана более 20 петербуржцев почувствовали недомогание. Суд приостановил деятельность ООО "Гавань", которое обслуживает ресторан "Токио Сити" на Сизова, на 90 суток, а деятельность самого ресторана на 30 дней.

Фото: ЗАКС.Ру