Депутат Госдумы Лантратова предложила проверять игрушки на "деструктив"

Депутат Государственной думы Яна Лантратова на пленарном заседании 10 декабря выступила с предложением ввести проверку игрушек на соответствие российскому законодательству как по составу материалов, так и по их идеологической составляющей.

По мнению парламентария, для компьютерных игр следует ввести прокатные удостоверения по аналогии с требованиями для кинолент, чтобы не допустить распространения идей романтизации насилия и отказа от традиционных ценностей Лантратова сообщила, что уже готовит соответствующий законопроект, передает РБК.

Обычные игрушки тоже требуют проверки на соответствие закону о защите детей от вредной информации, считает депутат.

"Важно понимать, что 75 процентов рынка — это импорт. Именно через игрушки детям навязываются чуждые западные ценности. Нам необходимо ввести обязательную проверку игрушек на деструктив, чтобы они не нарушали законодательство Российской Федерации", - цитирует Лантратову "Парламентская газета".

Депутат также высказалась о необходимости проверок состава игрушек, чтобы на полки магазинов не попадали товары из токсичных материалов.

Напомним, в конце ноября комитет Госдумы по культуре предложил Министерству просвещения РФ разработать перечень патриотических песен, которые будут изучаться в школах на уроках музыки.

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