Правоохранители задержали водителя, мешавшего проезду скорой помощи на Вербной

В Приморском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который препятствовал движению машины скорой помощи, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на Вербной улице. Водитель автомобиля, двигаясь по двору, не уступил дорогу скорой помощи с включенными световыми сигналами. Кроме того, он сопровождал свои действия нецензурными словами в адрес водителя скорой.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Утром во вторник, 10 декабря, мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении него было возбуждено дело по статье о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ).

Напомним, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался невыплатой сверхурочных водителям скорых в Петербурге. По словам самих водителей, выплаты они не получили еще с ковидных времен.

Фото: ЗАКС.Ру