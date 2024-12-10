Бельский наградил участников разработки Генплана

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 10 декабря вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам "Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба городского парламента.

Вручение состоялось на заседании комиссии по градостроительству, где также был заслушан доклад о ходе реализации Генплана в 2023 году. Этот отчет, как подчеркивается в документе, был заключительным по прошлой редакции главного градостроительного документа города. Новый Генплан, определяющий облик города до 2040 года, был принят депутатами ЗакСа в декабре 2023 года.

"Вы проделали очень сложную работу, которая заняла несколько лет. В процессе разработки было предложено 11 тысяч поправок, по каждой из которых было принято решение. Нам вместе удалось увеличить на 600 гектаров промышленные территории, сохранив при этом ландшафт Северной столицы", - обратился к составителям документа из "НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга" Бельский.

Напомним, новый Генплан Петербурга вступил в силу 9 января 2024 года.

фото пресс-службы Законодательного собрания