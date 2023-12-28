Новый Генплан Петербурга вступит в силу 9 января

Закон о Генеральном плане Петербурга, который определит облик города до 2040 года, будет опубликован и вступит в силу 9 января, объявила председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева на пресс-конференции "Интерфакса" 28 декабря. Губернатор Александр Беглов подписал документ ещё 26 декабря.

Киселева отметила, что всего к проекту закона было подано более 11 тысяч предложений. Более половины из них, 52% заявок были утверждены или учтены в других заявках. Во время обсуждения в Законодательном собрании к документу было подано 63 поправки, но приняты были лишь 15. Глава КГА назвала работу над Генпланом продуктивной. Она добавила, что даже "постоянные критики" среди депутатов были удовлетворены итоговым документом.

Напомним, Законодательное собрание Петербурга приняло закон о новом Генплане 21 декабря.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру