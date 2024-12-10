Мальтийская столовая переезжает с улицы Чайковского после 32 лет работы

Сотрудники благотворительной Мальтийской столовой до конца декабря освободят помещение в доме 81 на улице Чайковского, сообщается в соцсетях организации. На пост обратила внимание 10 декабря "Фонтанка.ру".

Выдачу горячих обедов нуждающимся по прежнему адресу прекратили 1 декабря. Договор о сотрудничестве столовой с КЦСОН Центрального района истекает 31 декабря, и до этого времени в помещении проводятся работы по демонтажу оборудования и вывозу мебели. В доме на улице Чайковского столовая принимала нуждающихся 32 года.

"За все время работы столовой в ее стенах побывало несколько тысяч бабушек и дедушек. Многих столовские обеды спасли от голода в трудные перестроечные времена. Для многих столовая стала не только источником дополнительных сил, но местом дружеского общения", - рассказали в организации.

В приложенном к посту письме сообщается, что комитет имущественных отношений Петербурга предоставил Мальтийской столовой другое помещение в Центральном районе - на улице Константина Заслонова, 10а. Сотрудники организации поблагодарили за содействие в решении этого вопроса главу района Елену Федорову и директора местного Комплексного центра соцоблуживания Татьяну Муравьеву.

Напомним, информация о том, что Мальтийской столовой придется съехать с улицы Чайковского, появилась еще в конце 2022 года. Тогда глава Центрального района обещала, что столовую не станут закрывать, пока не найдется подходящее помещение поблизости, куда организация сможет переехать.

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