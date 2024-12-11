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Новости 10:43

Последнее заседание ЗакСа в 2024 году состоится 18 декабря

фото ЗакС политика Последнее заседание ЗакСа в 2024 году состоится 18 декабря

Депутаты Законодательного собрания Петербурга соберутся вместе в последний раз в уходящем 2024 году на пленарном заседании 18 декабря, выяснил ЗАКС.Ру. После этого парламентарии сделают перерыв на "зимние каникулы". Соберутся вновь они уже в середине января. 

Напомним, в прошлом году депутаты парламента заседали до 21 декабря. Тогда последнее заседание состоялось в четверг. 

Ранее ЗАКС.Ру делился советами от депутатов, как подготовиться к празднованию Нового года. Подробнее о том, каким должен быть подарок, новогодний стол, а также как выбрать наряд на праздник и какие напитки стоит подготовить на утро 1 января - читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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