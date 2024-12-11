Последнее заседание ЗакСа в 2024 году состоится 18 декабря

Депутаты Законодательного собрания Петербурга соберутся вместе в последний раз в уходящем 2024 году на пленарном заседании 18 декабря, выяснил ЗАКС.Ру. После этого парламентарии сделают перерыв на "зимние каникулы". Соберутся вновь они уже в середине января.

Напомним, в прошлом году депутаты парламента заседали до 21 декабря. Тогда последнее заседание состоялось в четверг.

Ранее ЗАКС.Ру делился советами от депутатов, как подготовиться к празднованию Нового года. Подробнее о том, каким должен быть подарок, новогодний стол, а также как выбрать наряд на праздник и какие напитки стоит подготовить на утро 1 января - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру