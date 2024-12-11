Полиция Невского района ищет мужчину, распылившего газ в оппонента в автобусе

В полицию Невского района 9 декабря поступило сообщение из больницы о 38-летнем мужчине, доставленном с ушибами, гематомами и сотрясением мозга, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший сообщил, что вечером в субботу, 7 декабря, стал жертвой нападения в автобусе. По его словам, он вместе с спутницей вошел в автобус №12 на остановке "улица Тельмана и Искровский проспект". Во время оплаты проезда у его спутницы не сработал проездной, и кондуктор попросил ее выйти на следующей остановке.

В этот момент к ним подбежал неизвестный, распылил в мужчину газ из баллончика и стал избивать, нанося удары по голове и лицу. После того как автобус остановился, спутница вытолкала дебошира, и они продолжили поездку. Полиция разыскивает нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в феврале 26-летний мигрант из стран ближнего зарубежья напал на пассажирский автобус с битой рядом с Балтийским вокзалом. Расследование этого дела завершилось летом этого года.

Фото: ЗАКС.Ру