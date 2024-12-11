Планы на траты петербуржцев на Новый год выросли до 22 тысяч рублей

Средний бюджет петербуржцев на новогодние праздники, не включая подарки, составляет 22,4 тысячи рублей, что выводит город на второе место по расходам в стране. Такие данные 11 декабря опубликовал сервис Superjob.

Жители Петербурга готовы потратить больше, чем в среднем по России (21 тысяча рублей), но уступают москвичам, чей праздничный бюджет превышает 24 тысячи рублей. В прошлом году петербуржцы закладывали на эти цели 21 тысячу рублей, а в 2022 году — 19,3 тысячи рублей. В 2021 и 2020 годах траты были выше — 20,4 и 20,7 тысячи рублей соответственно.

Мужчины в Петербурге планируют более высокие расходы, чем женщины: 22,2 тысячи рублей против 19,5 тысячи рублей.

В среднем по стране каждый третий житель планирует бюджет на праздники. При этом люди с зарплатой от 100 тысяч рублей чаще продумывают свои траты на январские каникулы, чем те, кто зарабатывает меньше.

Ранее сообщалось, что каждый пятый петербуржец желает получить туристическую путевку на Новый год. Чуть реже жители города мечтают о деньгах и гаджетах. А вот одежду, алкоголь и видеоигры отметили только 1% опрошенных.

фото: ЗАКС.Ру