"Почта России" займется платной доставкой электронных писем через "Госуслуги"

"Почта России" станет монополистом в доставке заказных электронных писем, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании Совета Федерации 11 декабря, передает "Парламентская газета".

Согласно его словам, разрабатывается законопроект, который введет в оборот заказные электронные письма. Эти сообщения будут доставляться в личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги" и получат юридический статус. Услуга будет платной.

Министр также напомнил, что ранее Правительство приняло меры поддержки "Почты России" из-за крупных долгов компании. Работа по финансовому оздоровлению продолжится, так как существующие задолженности при высоких процентных ставках мешают организации выйти на прибыль.

Напомним, 4 декабря через портал "Госуслуги" в Госдуме предложили оценивать работу депутатов. По мнению авторов законопроекта, это позволит не ограничивать возможности граждан выражать свое мнение по поводу работы депутатов и чиновников.

Фото: Правительство России / Telegram