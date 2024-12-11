Глава "Ростелекома" заявил о полном импортозамещении серверов в России

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский объявил, что проблема импортозамещения серверов, мощных вычислительных ресурсов и систем хранения данных в России полностью решена. Об этом он сообщил 11 декабря на заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

Осеевский отметил, что страна сейчас "чувствует себя уверенно" в вопросах обеспечения необходимой инфраструктуры. "У нас полностью решена проблема импортозамещения мощных вычислительных ресурсов, серверов, систем хранения [данных]", - заявил топ-менеджер.

Также он сообщил о завершении строительства инфраструктуры связи на территории новых регионов России. По информации "Фонтанки", на создание базовых станций и подключение абонентов было потрачено свыше 25 миллиардов рублей. В Донбассе и Новороссии построено 5,3 тысячи базовых станций, а число подключенных пользователей превысило 600 тысяч.

Напомним, сегодня на заседании Совета Федерации обсуждали новые возможности заработка "Почты России" через платную доставку электронных писем через "Госуслуги".

фото: ЗАКС.Ру