Госдума досрочно лишила Хинштейна депутатских полномочий

Госдума проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Хинштейна, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Это решение было принято на пленарном заседании 11 декабря, после внесения соответствующего постановления комиссией по мандатным вопросам, передает ТАСС.

Документ сообщает, что полномочия Хинштейна, избранного по Самарскому одномандатному округу №158, прекращаются на основании его заявления о сложении мандата в связи с новым назначением.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области. Хинштейн был избран депутатом Госдумы в сентябре 2021 года от "Единой России" и возглавлял комитет по информационной политике.

Совет Госдумы также принял решение назначить Сергея Боярского временно исполняющим обязанности председателя комитета.

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