Цивилев обратился в Минздрав с просьбой оценить безопасность для детей аромаингаляторов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил запрос в Министерство здравоохранения России с просьбой провести оценку безопасности популярных среди молодежи аромаингаляторов и условий их продажи, в том числе через маркетплейсы, об этом 11 декабря он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, продавцы позиционируют эти устройства как инновационные, способные снять заложенность носа, уменьшить головную боль, повысить уровень энергии и улучшить настроение. По словам депутата, яркий дизайн и доступная цена делают их особенно привлекательными для школьников.

Основными компонентами аромаингаляторов являются эфирные масла, такие как ментол, эвкалипт и камфора. Эти вещества, как уточняет Цивилев со ссылкой на экспертов, могут обладать побочными эффектами, особенно при неконтролируемом использовании.

Парламентарий также подчеркнул, что такие ингаляторы часто продаются не только в аптечных сетях, но и на онлайн-платформах, что упрощает их приобретение подростками. Депутат считает необходимым проверить, насколько безопасно их использование детьми и соответствует ли практика продаж установленным нормам.

Напомним, что петербургские депутаты намерены добиться ужесточения требования к упаковке вейпов и электронных сигарет ради снижения их привлекательности среди несовершеннолетних.

Фото: ЗАКС.Ру