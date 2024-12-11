Нотариальное заверение станет обязательным для дарения недвижимости

Совет Федерации 11 декабря одобрил законопроект, который вводит обязательное нотариальное заверение договоров дарения недвижимости, если даритель не является мужем, женой или близким родственником получателя, сообщила "Парламентская газета".

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Василий Попадайло объяснил, что данное нововведение сделает гражданский оборот недвижимости более безопасным и прозрачным. Нотариус будет проверять дееспособность сторон и предотвращать сделки, основанные на обмане или насилии.

Однако без нотариуса можно будет обойтись, если дарение происходит между супругами или близкими родственниками, такими как родители и дети, дедушки, бабушки и внуки.

Напомним, исследование, проведенное 9 декабря, сообщает, что петербургская семья с двумя работающими родителями и ребенком способна накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 3,7 года. За это время в среднем можно собрать 3,5 млн рублей.

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