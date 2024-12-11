Суд не истребует часть материалов по делу Абрамовой о дискредитации армии

На очередном заседании по делу Елены Абрамовой судья отказал стороне защиты в истребовании материалов дела об административном правонарушении из Октябрьского районного суда, передает 11 декабря корреспондент ЗАКС.Ру. Дело Абрамовой слушается в Куйбышевском районном суде, ее обвиняют в двух эпизодах повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за проведения пикетов в Петербурге.

На предыдущем заседании был допрошен свидетель Денис Генеральский — один из полицейских, которые задерживали фигурантку 4 июня 2023 года. В этот раз ожидалось выступление его коллеги Владислава Булгакова, однако этого не произошло. Как сообщила суду прокурор, свидетель находится в служебной командировке и потому не может явиться. В ближайшее время сторона обвинения рассчитывает получить приказ о командировке, поведала она.

Судья отреагировал на услышанное замечанием о том, что у обвинения было "достаточно времени" на представление необходимых документов. Вслед за этим наступила очередь защиты представлять доказательства.

Адвокат Игорь Скачко ходатайствовал о представлении суду ряда документов из материалов уголовного дела и огласил весь список, в том числе протоколы осмотра изъятых у Абрамовой предметов, постановления о приобщении к делу вещественных доказательств, постановление о проведении психолого-лингвистической экспертизы и иные документы. Зачитав весь перечень, он отдельно обратил внимание судьи на необходимость привлечения к делу постановления Октябрьского суда о назначении Абрамовой административного наказания по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

— Ваша честь, в материалах дела имеется ряд противоречивых документов, а именно постановление Октябрьского районного суда от 8 февраля 2023 года с различными отметками о вступлении в силу. В части документов указано вступление в силу 6 мая 2023 года, <...> а в части документов указано 17 марта 2023 года, — обратился к судье Скачко.

В указанном постановлении говорится о том, что в декабре 2022 года Абрамова "осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил", устроив пикет с плакатом пацифистского содержания. В феврале 2023 года дело было рассмотрено по существу, активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей. По закону, уголовное дело о дискредитации армии возбуждается в случае двукратного привлечения к административной ответственности по статье 20.3.3 в течение года. Абрамову задерживали с плакатами в апреле и июне 2023 года, в обоих случаях на нее составляли протоколы.

Подсудимая ходатайство поддержала, отметив, что "действительно информация о датах отличается, и это, скажем так, существенное обстоятельство в данном деле".

Судья, однако же, распорядился иначе. "Суд отказывает в удовлетворении ходатайства, поскольку не усматривает для этого оснований, представленных стороной документов достаточно для оценки данного обстоятельства", — заявил он.

На этом заседание закончилось. Следующее состоится через две недели, 26 декабря.

Напомним, уголовное дело в отношении Абрамовой тянется с августа 2023 года. В конце декабря того же года суд вернул дело в прокуратуру из-за ошибок. В минувшем августе оно вновь поступило на рассмотрение суда. Сама Абрамова находится под запретом определенных действий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру