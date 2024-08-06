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Уголовное дело петербургской активистки Абрамовой вновь поступило в суд

фото ЗакС политика Уголовное дело петербургской активистки Абрамовой вновь поступило в суд

Возвращавшееся в прокуратуру из-за ошибок уголовное дело в отношении петербурженки Елены Абрамовой вновь поступило в Куйбышевский районный суд. Об этом 6 августа со ссылкой на адвоката Игоря Скачко сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Женщину обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Ее уголовное преследование началось в прошлом году после очередного одиночного пикета с политическими требованиями. Активистка находится под запретом определенных действий.

Ранее Абрамова была членом избирательной комиссии с правом решающего голоса и наблюдателем на выборах.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: MR7


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