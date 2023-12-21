Из-за ошибок суд вернул дело петербургской активистки Абрамовой в прокуратуру

Уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против петербургской активистки Елены Абрамовой, расследование которого завершилось два месяца назад, вернули в прокуратуру.

Куйбышевский районный суд выявил нарушение порядка возбуждения уголовного дела в отношении Абрамовой как члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко.

Протоколы на Абрамову о дискредитациии армии (ст. 20.3.3 КоАП), превратившиеся в конечном счете в уголовное дело, связаны с ее уличной активностью. Активистке, в частности, "зачли" пикет в поддержку политзаключенных и акцию с пацифистскими лозунгами. Во время следствия женщина находилась под запретом определенных действий. Эта предварительная мера сохраняется.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: MR7