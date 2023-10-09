В Петербурге завершено расследование дела активистки Абрамовой

Следствие по делу активистки Елены Абрамовой о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) завершено в Петербурге, сообщило 9 октября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Материалы были переданы в прокуратуру, уточнили правозащитники.

О возбуждении дела против Абрамовой стало известно 25 августа. В тот день силовики явились к ней с обыском, после допроса активистку поместили в изолятор временного содержания. На следующий день суд назначил ей запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

Поводом к возбуждению уголовного дела стал пикет, проведенный петербурженкой 4 июня перед Гостиным двором. До этого на нее по меньшей мере дважды составляли протоколы по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Во второй половине сентября появилась информация о новом эпизоде в деле Абрамовой. Ей вменили задержание 29 апреля, в тот день она встала в пикет с плакатом пацифистского содержания в руках.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру