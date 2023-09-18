В уголовном деле пикетчицы Абрамовой появился новый эпизод

Уголовное дело в отношении петербурженки Елены Абрамовой пополнилось еще одним эпизодом, сообщило "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Против активистки выдвинуты обвинения в дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Новый эпизод в деле связан с задержанием Абрамовой у Гостиного двора, произошедшим 29 апреля. Петербурженка тогда встала в одиночный пикет с пацифистским плакатом.

Изначально Абрамову обвинили в дискредитации Вооруженных сил из-за акции 4 июня. В тот раз она вышла к Гостиному двору с плакатом, призывающим освободить политика Алексея Навального и политзаключенных. Также на листе можно было прочесть лаконичный призыв с пацифистским посылом.

О возбуждении уголовного дела против Абрамовой стало известно 25 августа. Суд назначил ей запрет определенных действий.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: MR7