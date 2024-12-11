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Новости 15:46

ККИ начал демонтировать незаконный пансионат в Парголово

фото ЗакС политика ККИ начал демонтировать незаконный пансионат в Парголово

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга начал освобождение территории, незаконно занятой частным пансионатом для пожилых людей в Парголово на Березовой аллее, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2022 года владелец пансионата игнорировал предписания о приведении использования территории в соответствие с законодательством. Объект был огорожен с нарушением утвержденных границ.

Выборгский районный суд Петербурга, а также последующие апелляционные и кассационные инстанции подтвердили, что здание пансионата является самовольной постройкой. Постройка была возведена без необходимых разрешений и признана представляющей угрозу жизни и здоровью проживающих.

На первом этапе начат демонтаж незаконного ограждения. После его завершения будет разработан проект сноса здания и организованы работы по его ликвидации.

Напомним, что неделю назад сотрудники ККИ Петербурга рассказали, что за две недели смогли освободить 3 тысячи квадратных метров незаконно занятой территории.

Фото: скриншот видео пресс-службы ККИ Петербурга


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