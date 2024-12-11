Кремль: Разговор Путина с Трампом пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не готовится, об этом 11 декабря пишут "РИА Новости".

Он подчеркнул, что российская сторона ожидает дальнейшего развития событий после официального вступления Трампа в должность.

"Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждем до инаугурации, а там видно будет", – заявил Песков в беседе с журналистами.

Напомним, что 260-летия Государственного музея "Эрмитаж" его директор Михаил Пиотровский рассказал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Эрмитаж является самым лучшим музеем в мире.

Фото: сайт Кремля