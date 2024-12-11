Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили график проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году. Приказы опубликованы 11 декабря на портале правовых актов.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии. Аттестация по математике пройдет 27 мая, а по русскому языку — 30 мая. В июне запланированы экзамены по обществознанию и физике (2 июня), биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам (5 июня). Устную часть по иностранным языкам и информатику проведут 10 и 11 июня.

Досрочный этап пройдет с 21 марта по 11 апреля, пересдача — 3 и 4 июля. Все экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.

Основной период ОГЭ продлится с 21 мая по 16 июня. Первыми экзаменами станут иностранные языки (21 и 22 мая), следом пойдут биология, информатика, обществознание и химия (26 мая), географию, историю, физику и химию сдадут 29 мая, а завершат все математика (3 июня), русский язык (9 июня) и биология, информатика, литература и физика (16 июня). Дополнительные даты запланированы с 22 апреля по 17 мая и с 2 по 23 сентября.

Экзамены по всем предметам начнутся в 10:00 по местному времени.

Напомним, ЛДПР предлагала предоставить школьникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами, отменив обязательную сдачу ЕГЭ, но проект не поддержали в Госдуме. В комитете по просвещению подчеркнули, что содержание ЕГЭ ориентировано на федеральные образовательные стандарты.

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