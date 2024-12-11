Соседи через суд добились уборки свалки петербуржца из квартиры и подъезда

Соседи дома на Северном проспекте несколько лет пытались справиться с антисанитарией, устроенной одним из жильцов, который захламил свою квартиру и общий коридор. Решить проблему удалось только после вмешательства судебных приставов, сообщили 11 декабря в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Жители подъезда жаловались на расползающихся насекомых, неприятный запах и мусор, который 53-летний мужчина приносил со свалки и складировал в общем коридоре с 2019 года. В квартире он проживет со своей несовершеннолетней дочерью.

Одна из соседок обратилась в суд, чтобы обязать мужчину очистить помещение и соблюдать санитарные нормы. Суд постановил устранить нарушения, но мужчина игнорировал решение. Приставам пришлось назначить исполнительский сбор, после чего нарушитель начал уборку. Под их контролем квартира и коридор были очищены и проведена дезинфекция.

Напомним, недавно ресторан "Токио сити" закрывали на 30 суток из-за массовых отравлений. У посетителей появились признаки острой кишечной инфекции. После санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что в ресторанном лососе находились сальмонелла и листерию моноцитогенес.

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