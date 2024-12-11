Дело об угрозах убийством военкору возбудили в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) после обращения военкора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 11 декабря. Максимальное наказание по данной статье составляет до двух лет лишения свободы.

По данным "Фонтанки", речь идет о военкоре Романе Сапонькове, который предположил, что отправители сообщений могут находиться в России. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Журналист сообщил, что с 6 ноября он и его семья получали угрозы от неизвестных через мессенджер. Злоумышленники требовали удалить его telegram-канал, насчитывающий около ста тысяч подписчиков. Помимо этого, угрозы поступали его коллегам Алексею Жилову и Роману Алёхину, а также их близким. Среди угроз упоминалось возможное подкидывание бомбы с кислотой к дверям домов.

Напомним, год назад дверь в квартиру Сапонькова двое злоумышленников залили монтажной пеной. Похожим образом поступили с дверью военкора Дмитрия Стешина.

фото: ЗАКС.Ру