Столкновение курьера и пешехода закончилось стрельбой из перцового пистолета

На проспекте Ветеранов произошел инцидент, в ходе которого пешеход и курьер на электросамокате едва не довели конфликт до серьезных последствий, передает 11 декабря "Фонтанка".

Столкновение произошло на пешеходном переходе около дома № 155 в Красносельском районе, когда курьер наехал на мужчину. В ответ пешеход достал перцовый пистолет и выстрелил в глаза доставщику, лишив его зрения. Затем он удерживал курьера, не давая ему убежать.

Оба участника инцидента обратились в полицию, но после примирения решили заявления не подавать.

Напомним, движение электросамокатов по тротуарам хотят запретить с 2031 года, но к этому моменту в городах должна появиться вся необходимая инфраструктура. После самокаты смогут двигаться по подготовленным велодорожкам и проезжей части, чтобы не подвергать опасности пешеходов.

фото: ЗАКС.Ру