Смольный готов потратить почти 10 млн рублей на бланки и визитки

Администрация губернатора Петербурга готова потратить на поставку визиток и бланков до 10 млн рублей, следует из документов госзакупки, обратил внимание 11 декабря ЗАКС.Ру.

В Смольном хотят закупить визитные карточки с полиграфическим тиснением, бланки из белой и цветной офсетных бумаг, папки из дизайнерского картона, бланки письма губернатора и вице-губернатора Петербурга.

Так, одна визитная карточка от губернатора обойдется в 94,33 рубля, а картонную папку оценивают в диапазоне от 680 до 743 рублей.

Доставлять полиграфическую продукцию исполнителю контракта придется в течение 2025 года по поступающим заявкам заказчика. Так как конкретное количество поставок не определено, Смольный предлагает максимальное значение цены контракта — 9,9 млн рублей. Заявки принимаются до 17 декабря 2024 года.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Смольный готов потратить около 18 млн рублей на 3 тысячи благодарственных бланков и 2 тысячи почетных грамот. Один бланк с благодарностью от губернатора оценили в 620 рублей.

фото: ЗАКС.Ру