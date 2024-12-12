Полицейские проверили более 200 человек в ходе миграционного рейда в Петербурге

В Петербурге в Адмиралтейском и Петродворцовом районах прошел миграционный рейд, о котором сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Проверки состоялись 12 декабря.

Полицейские обследовали два строительных объекта на Красносельском шоссе, около дома № 72, и хостел на 8-й Красноармейской улице, в доме № 15. Особое внимание уделили соблюдению норм миграционного законодательства и проверке порядка регистрации по указанным адресам.

В ходе рейда документы проверили более чем у 200 человек. По итогам мероприятий в отделы полиции доставили 20 иностранных граждан. На них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), которая предусматривает штрафы до 10 тысяч рублей и возможность выдворения из страны.

Напомним, вчера Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете принимать в школу детей мигрантов, если они не говорят на русском языке. Кроме того, перед поступлением будут проверяться права родителей и ребенка на нахождение в России.

скриншот: ГУ МВД по Петербургу