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Новости 14:05

В новом дизайне тысячерублевой купюры появится теплоход "Метеор"

фото ЗакС политика В новом дизайне тысячерублевой купюры появится теплоход "Метеор"

Центробанк объявил итоги голосования по выбору символов для оборотной стороны новой тысячерублевой банкноты, которую представят ближе к концу 2025 года. Лидером стал скоростной пассажирский теплоход "Метеор", сообщила 12 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина для "Первого канала".

Кроме "Метеора", в список лидеров голосования вошли Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета. Окончательный состав символов и их расположение будут определены художниками Центробанка и Гознака.

Голосование, в котором участвовало около 700 тысяч человек, проводилось среди жителей России. Участникам предлагали выбрать один из 25 вариантов, связанных с достопримечательностями Приволжского федерального округа. Как заявила Набиуллина, предпочтения граждан во многом совпали с оценками экспертов. Теперь задача художников — органично вписать символы в дизайн банкноты, учитывая защитные элементы.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры была представлена в 2023 году. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: башня Кремля, Нижегородская ярмарка, Борские мосты, стадион и стрелка рек Оки и Волги. Её менять не будут.

фото: ЗАКС.Ру


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